Gennevilliers : lancement des travaux de reconstruction du refuge de la Société Protectrice des Animaux

Les travaux de reconstruction du refuge de la Société Protectrice des Animaux de Gennevilliers sont en cours.

Construit en 1903, le refuge historique de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Gennevilliers ne répond plus aux besoins actuels de l’association. Afin d’accueillir les animaux et le public dans de meilleures conditions, la SPA a lancé les travaux de construction d’un nouveau site au cœur de la zone d’aménagement concerté des Louvresses, sur un terrain mis à disposition par la municipalité de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). La pose de la première pierre s’est faite le 20 novembre 2021, en présence du maire de la ville et des représentants de la Région Île-de-France. Quant aux travaux, ils ont débuté le 22 novembre dernier.

Ce projet inclut la construction d’un nouveau lieu d’accueil plus spacieux et plus fonctionnel sur une surface de 1,5 ha. Conçu par l’agence d’architecture Studio Maréchaux, ce refuge écologique disposera de toitures végétalisées. Des panneaux photovoltaïques seront aussi installés. Par ailleurs, la SPA y aménagera une mini-ferme pédagogique et un parc de détente.

La reconstruction du refuge de la SPA de Gennevilliers, qui devrait être achevée dans deux ans, est chiffrée à 10 M€. Elle a été subventionnée par les départements de la Région Île-de-France via le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i), la Région et la Ville.