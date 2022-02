Gennevilliers : la Municipalité se dote d’un vrai centre-ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau quartier en face de la mairie de Gennevilliers fait l’objet d’un aménagement important pour rendre le centre-ville plus accueillant d’ici à 2024.

Après trois ans de travaux, le véritable centre-ville de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) se dessine sur une parcelle de 15 hectares située entre les avenues Gabriel-Péri et Claude-Debussy. La première phase du chantier devrait se terminer au printemps 2022. Elle concerne à la fois le logement, les commerces et les équipements publics. Les premiers habitants, installés en 2021 sur ce site de la zone d’aménagement concerté du centre-ville, bénéficieront ainsi de l’ouverture d’une partie des commerces, d’une salle de sport, d’une brasserie avec terrasse, d’un magasin bio, d’un supermarché, ou encore d’une boutique de l’économie sociale et solidaire gérée par la Municipalité.

Le chantier va permettre de redorer l’image de Gennevilliers. Le nouveau centre-ville sera un lieu de vie organisé autour d’une rue piétonne, de jardins partagés, de 33 000 m2 d’espaces publics et de 9 100 m2 de commerces et de services. Il comprendra à terme 650 logements dont la moitié en accession sociale et l’autre en accession à la propriété, une résidence étudiante de 100 places et un parking de 130 places. Un budget de 50 millions d’euros a été alloué par la Ville pour réaliser les travaux qui devraient se terminer en 2024. En outre, des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux ont investi 100 millions d’euros supplémentaires pour mener à bien le projet.