Générez des FDES pour tous vos isolants en polystyrène expansé

Le poids carbone au cœur des enjeux

On le sait, obtenir le poids carbone des produits de construction est devenu l’un des enjeux phares du bâtiment, avec l’entrée en vigueur de la RE 2020. Dans le cas des isolants, comme le polystyrène expansé, il est parfois compliqué pour les acteurs du bâtiment de mettre la main sur la bonne FDES. La bonne FDES ? Celle du produit prescrit, dans la bonne épaisseur. Un défi aussi pour les industriels dont les gammes comptent des centaines, voire des milliers de références.

Pour répondre à cet enjeu, HIRSCH Isolation s’est associé au développeur d’applications d’évaluation environnementale Apsivi afin de créer le premier configurateur de FDES dédié aux isolants en polystyrène expansé. Le but : permettre aux utilisateurs de générer des FDES vérifiées pour la quasi-totalité de ses gammes, quelle que soit l’épaisseur (certifiée ACERMI) du produit sélectionné.

Un travail d’un an mené en amont avec le bureau d’études du CERIB (en tant qu’accompagnateurs et réalisateurs des FDES-mères) et validé en fin de développement par le vérificateur agrée INIES Evea Conseil.

Un configurateur simple, complet et accessible

Ce configurateur – accessible au public sur le site fdes.hirschisolation.fr – permet de sélectionner l’isolant HIRSCH Isolation retenu sur un chantier, parmi toutes les gammes du fabricant. Isolation des sols, des murs, des toitures et même des planchers à poutrelles… La quasi-totalité des produits de l’industriel est disponible, pour permettre aux clients de répondre à toutes les demandes de FDES. Pas moins de 5 000 configurations ont été calculées, incluant des panneaux d’ITE, d’isolation sous étanchéité, des isolants sous chape et sous dallage et même des entrevous et rupteurs de ponts thermiques.

L’outil permet de personnaliser sa FDES en lui donnant le nom d’un chantier par exemple. Il affiche en temps réel l’ensemble des indicateurs environnementaux, qui varient selon l’épaisseur d’isolant sélectionnée. Le détail par étape du cycle de vie est également indiqué à l’écran.

Une fois la configuration terminée, l’utilisateur peut directement générer la FDES sous format PDF ou exporter les résultats dans un fichier XML, exploitable par les logiciels ACV utilisés par les bureaux d’études.

Il est donc possible de générer en quelques clics une FDES vérifiée, parfaitement adaptée et personnalisée pour un projet ! Un gain de temps considérable, avec la garantie d’obtenir un poids carbone fiable et correspondant à la réalité du chantier.

En cas de demande spécifique (produit ou épaisseur hors standard, distance de livraison inférieure à la moyenne nationale), les chefs de marché HIRSCH Isolation sont disponibles pour générer des FDES adaptées à toute demande.

Un outil pour tous les acteurs du bâtiment

Accessible publiquement, sur simple inscription, le configurateur de FDES HIRSCH Isolation s’adresse à l’ensemble de la filière du bâtiment :

La maîtrise d’ouvrage désireuse de connaître l’impact environnemental des produits de construction retenus pour ses projets.

La maîtrise d’œuvre qui doit intégrer ses chantiers dans le cadre des exigences de la RE 2020.

Les entreprises qui doivent répondre aux appels d’offres avec les produits adaptés.

Les distributeurs qui souhaitent informer les entreprises des caractéristiques des produits de construction.

Les prescripteurs, les bureaux d’études et même les particuliers.

L’objectif de ce nouveau configurateur est de diffuser l’information environnementale des isolants HIRSCH Isolation le plus largement possible, pour faciliter la décision à toutes les étapes d’un projet de construction.

Les équipes de développement et d’innovation HIRSCH Isolation bénéficieront également d’une version spécifique de ce configurateur pour travailler sur l’éco-conception des futurs isolants de la marque, dans une optique durable et responsable.

Accessible sur le site fdes.hirschisolation.fr, ce configurateur sera par la suite intégré directement dans la base INIES pour un accès facilité depuis cette plateforme, puis sur l’espace « Mon Compte » de hirschisolation.fr.

N’hésitez pas à vous connecter dès aujourd’hui pour découvrir ce nouvel outil !

HIRSCH Isolation souhaite remercier ses partenaires pour leur accompagnement sur ce projet :

Apsivi - Evea Conseil - CERIB

