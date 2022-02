« Généraliser le prêt à taux zéro à l'ensemble du territoire et notamment aux zones rurales », Valérie Pécresse

A l’occasion d’une conférence de presse à Champigny-sur-Marne, en Ile-de-France, la candidate (LR) et présidente de la même région a fixé un objectif de 500 000 constructions de logements par an pour bâtir "une France de propriétaires". Cela passera pour elle par l’extension du prêt à taux zéro à l’ensemble de l’Hexagone, mais aussi « un choc de simplification », la baisse du taux de TVA à 5,5% (contre 10%) sur les logements sociaux à construire et les logements livrés suite à une transformation de bureaux. Valérie Pécresse a également estimé que le « zéro artificialisation nette » était une absurdité dans les territoires ruraux. Enfin, elle a promis « une grande loi sur le droit des propriétaires ».