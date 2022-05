Gedimat vise un peu plus le particulier à projet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Gedex Supprimer Gedimat Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne généraliste du groupement Gedex fait un pas de plus vers le grand public et lance un catalogue annuel baptisé Tendances & Inspirations.

Le particulier à projet est plus que jamais la nouvelle cible privilégiée par Gedimat. Après le lancement officiel il y a quelques semaines de la nouvelle enseigne Gedimat ConsceptStore autour de la menuiserie, des revêtements de sol et de la salle bains, l’enseigne multispécialiste traditionnellement associée aux professionnels et aux artisans du groupement Gedex lance un catalogue dédié à la décoration baptisé Tendances & Inspirations.

Sur le même sujet Gedex dévoile Gedimat ConceptStore

Pub TV aussi

« Conçu comme un magazine », selon l’expression du communiqué, « il est destiné à inspirer les lecteurs et à séduire le grand public. » Il propose pour les cinq pièces de la maison des « idées déco classées par style et déclinées sur huit thèmes phares »: classique chic, tendance vintage, voyage exotique, design épuré, style authentique, bleu océan, loft industriel et esprit scandinave. Ce nouveau catalogue, tiré à plus de 150 000 exemplaires, vient ainsi compléter la collection de 4 catalogues bien installés de l’enseigne qui ont quant à eux conservé leur logique par univers : salle de bains & cuisine, aménagements extérieurs, sols & murs et menuiseries. Un dispositif complet qui trouve un écho dans les programmes TV Ma Maison de A à Z diffusés depuis début mars sur l’ensemble des chaînes du groupe France Télévision.