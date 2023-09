Gedimat Stoker est dorénavant, aussi, adhérent BigMat

Les Etablissements Stoker présente une particularité étonnante dans l’univers des groupements multispécialistes. Cet adhérent Gedimat (26,5 M€ de chiffre d’affaires en 2021 avec six agences en Côte-d’Or) est depuis peu aussi sociétaire de BigMat avec la reprise de Gourmand Matériaux et de ses cinq agences.

Dans le cadre de cette cession, BigMat France a exercé son droit de préférence et répondu favorablement à cette proposition de rachat sous enseigne BigMat. « Cette reprise témoigne de la capacité de BigMat France à imaginer des solutions en faveur des négoces indépendants, des collaborateurs et des clients finaux avant tout. Dans un contexte marché singulier, cette position va nous permettre d’apporter le meilleur service à nos clients », souligne dans un communiqué Mathias Stoker, le directeur des Etablissements Stoker.

Cette solution originale permet à BigMat France de maintenir ses positions dans le nord de la Bourgogne et aux Etablissements Stoker d’étendre son maillage à Sens, Avallon, Saint florentin, Auxerre et Epoisses. Le négoce bourguignon devrait aussi doubler ses volumes de vente. Gourmand Matériaux réalise en effet un chiffre d’affaire annuel d’environ 26 M€.