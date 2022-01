Gedimat-Gedibois : une année 2021 sur les chapeaux de roues

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Gedimat Supprimer France Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

Le groupement a réalisé au 1er janvier 2022 un chiffre d’affaires de 2,43 Md€ HT, soit une progression par rapport à 2019 de +20 % à périmètre comparable. Le réseau s’est renforcé de nouveaux points de vente.

Gedex vient de publier ses chiffres annuels. Et ils sont excellents. Le groupement qui rassemble les enseignes Gedimat et Gedibois, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,43 Md€ HT, soit une progression de +20 % à périmètre comparable par rapport à 2019 et de +15,73 % par rapport à 2020. Dans le détail, Gedimat a enregistré une hausse de ses ventes de 19 % par rapport à 2019 (+14,9 % par rapport à 2020) à 2,16 Md€ HT, tandis que Gedibois affiche une croissance de +25 % par rapport à 2019 (+22,73 % par rapport à 2020) avec un chiffre d’affaires de 270 M€ HT.

Nouveaux points de vente

Les résultats ne sont pas les seules bonnes raisons pour Gedex de se réjouir. Cette année encore, le groupement a su séduire de nouveaux adhérents. Il a ainsi accueilli le 1er avril dernier le Groupe V. Cette entreprise familiale spécialisée dans le bâtiment et la construction avec notamment ses filiales Ted et Parietti s’est rapproché de Gedimat après le rachat de Lacoste BTP, une société du Haut-Doubs qui dispose notamment une activité de négoce de matériaux avec une agence à Maîche. En octobre, il a su séduire un nouvel adhérent venu de Tout Faire Matériaux : la société Vaxivière à Eymoutiers. Fondée il y a 18 ans et dirigée par Franck Vaxivière, l’enseigne dispose d’un seul point de vente et a réalisé un chiffre d’affaires en 2019 de 2,8 M€.

Enfin, au 1er janvier 2022, il a intégré à son réseau deux sociétés. La première est Lamballe Carrelage à Lamballe (22). Elle est dirigée par Jean-François Timsit et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 M€. Quant à la seconde, c’est Weiss à Wasselonne (67). Dirigée par Charles et Marie Weiss, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 M€.

517 points de vente

Plusieurs rachats ont été aussi réalisés par les adhérents dont celui d’AC Carrelage à Château-Gontier-sur Mayenne par Socramat au 1er juillet. Si l’on ajoute l’ouverture de la sixième agence de matériaux des Établissements Stocker à Dijon et du 10e point de vente du Groupe Lesimple à Saint-Herblain (44), Gedex compte à ce jour 517 points de vente (467 points de vente Gedimat, dont 39 en Belgique, et 50 points de vente Gedibois).