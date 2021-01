Gedex : Une nouvelle année faste

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Gedimat Supprimer France Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Malgré la crise sanitaire, le groupement a réalisé au 1er janvier 2021 un chiffre d’affaires de 2,1 Md€ HT, soit une progression de +4 % (+2,5 % à périmètre comparable). Il a accueilli aussi 12 points de vente dont plusieurs venus de deux enseignes concurrentes.

Gedex vient de publier ses chiffres annuels. Et ils sont bons malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Sars-COV-2. Le groupement qui rassemble les enseignes Gedimat et Gedibois, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 Md€ HT, soit une progression de +4 % (+2,5 % à périmètre comparable). Dans le détail, Gedimat a enregistré, à périmètre comparable, une hausse de ses ventes de 3 % à 1,88 Md€ (HT) et Gedibois progresse de 1 % à 220 M€.

Des ex France Matériaux et Tout Faire

Les résultats ne sont pas les seules bonnes raisons pour Gedex de se réjouir. Cette année encore, il a su séduire de nouveaux adhérents venu de la concurrence. Gedimat accueille notamment plusieurs « ex France Matériaux » dirigés par Jean-Marc Vilvert dont les trois points de vente de Vilvert Matériaux dans la Loire (42) et le Rhône (69) qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 17,8 M€ en 2020 et les deux agences Provibat Matériaux dans la Loire (15,6 M€ de chiffre d’affaires). Ou encore Marion Matériaux Négoce à Quillan (11), fort d’un chiffre d’affaires de 1,3 M€.

Gedex a su séduire aussi deux anciens Tout Faire Matériaux : Stelymat à Saint-Chamond (42) qui passe sous pavillon Gedibois (2,6 M€) et Champlitte Matériaux à Champlitte (1,1 M€ ) qui devient le 5ème point de vente du groupe Perrey.

Création d’une agence PPI chez Derrey

Par ailleurs, le groupe coopératif a enregistré deux acquisitions réalisées par ses adhérents. Les principales sont les rachats de deux ex France Matériaux : un négoce à Rombas (57) par le groupe Lorcamat et Souilhat Fils à Champs (63) par le groupe Bomeil/Boulard Verdier. Si l’on ajoute la création du Gedimat Bonnefoy Pascal à Costaros (5ème point de vente du groupe Bonnefoy Pascal) et du Gedimat Justin Bléger PPI à Colmar (24ème point de vente du Groupe Derrey spécialisé en PPI), Gedex compte à ce jour 515 points de vente : 464 points de vente Gedimat dont 40 en Belgique, et 51 points de vente Gedibois.