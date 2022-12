Gedex sélectionne Nikita pour définir un « territoire d’expression »

Au terme d’une compétition orchestrée par VT Scan, Gedex a retenu l’agence de communication Nikita pour l’accompagner dans sa stratégie de communication. Elle « aura notamment pour mission de travailler le storytelling de la marque pour les 6000 collaborateurs du groupement et de définir un territoire d’expression qui puisse vivre aussi bien au niveau de la marque, de l’entreprise, de l’interne avant d’irriguer la communication client. » Comme l’explique dans un communiqué Audrey Dubeaurepaire, directrice exécutive de Nikita, « l’enjeu est d’imaginer un fil rouge narratif en phase avec le contexte, le marché et les enjeux forts du secteur de l’habitat, qui arrive à enthousiasmer et à renforcer le sentiment d’appartenance de l’ensemble des collaborateurs, quelque soient leur fonction ou leur enseigne. Pour nourrir ce fil rouge, nous allons mettre en place un certain nombre d’actions, à la fois en termes d’outils de partage, de contenus et d’actions RSE. »