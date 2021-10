Gedex : deux nouvelles adhésions et un rachat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Gedimat Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupement poursuit son développement avec trois nouveaux points de vente.

Gedex a profité de son Assemblée générale qui s’est tenu les 23 au 25 septembre 2021 à Cannes pour faire le point sur ses recrutements au cours de cette année. Le groupement a enregistré deux nouvelles adhésions et un rachat. Il a ainsi accueilli le 1er avril dernier le Groupe V. Cette entreprise familiale spécialisée dans le bâtiment et la construction avec notamment ses filiales Ted et Parietti s’est rapproché de Gedimat après le rachat de Lacoste BTP, une société du Haut-Doubs qui dispose notamment une activité de négoce de matériaux avec une agence à Maîche.

Socramat grandit

Ensuite, Gedex a su séduire un nouvel adhérent venu de Tout Faire Matériaux : la société Vaxivière à Eymoutiers. Fondée il y a 18 ans et dirigée par Monsieur Franck Vaxivière, l’enseigne dispose d’un seul point de vente et a réalisé un chiffre d’affaires en 2019 de 2,8 M€. Enfin, l’adhérent Gedimat Socramat a racheté AC Carrelage à Château-Gontier-sur Mayenne. Socramat a réalisé un chiffre d’affaires de près de 25 M€ en 2020.

Fin du portage de Gedimat Jacq et Henrio

Par ailleurs, « le groupement se félicite d’avoir pu organiser la transmission des entreprises Gedimat Jacq et Henrio en Bretagne (18 M€ de CA sur 7 points de vente) qui étaient jusqu’à présent en portage par Gedex. L’exploitation des 7 points de vente a donc retrouvé son indépendance sous l’égide de son dirigeant, Monsieur Didier Perrin, accompagné de trois de ses chefs de dépôts et de l’appui financier du groupement. »

+20 % pour Gedimat et +32 % pour Gedibois

Pour rappel, Gedex fédère aujourd’hui 515 points de vente (465 points de vente Gedimat, dont 40 en Belgique, et 50 points de vente Gedibois). A fin août, et à périmètre comparable, le réseau Gedimat enregistre une progression de +20 % par rapport à 2020 et de +18 % par rapport à 2019, tandis que Gedibois, davantage impacté par les hausses tarifaires, affiche +32 % par rapport à 2020 et +26 % par rapport à 2019.