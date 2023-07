Gedex consolide encore un peu plus son maillage

Après une année 2022 marquée par l’ouverture de 13 points de vente, Gedex continue de séduire de nouveaux adhérents. Ainsi, le groupement qui rassemble les enseignes Gedimat et Gedibois, a accueilli sur le dernier mois trois nouveaux coopérateurs : Paris Nord Matériaux, Univers Bois et Inard Bois. Dans le détail, Paris Nord Matériaux est passé sous l’enseigne Gedimat. Ancien coopérateur au sein de Tout Faire, ce négoce est implanté à Saint-Maur des Fossés dans le Val-de-Marne (94), en région parisienne. La société est dirigée par Thierry Poloni. Elle dispose d’une agence de 3700 m² et a généré un chiffre d’affaires de 4,1 M€.

Deux nouveaux Gedibois

Univers Bois a rejoint Gedibois. Installé sur 5000 m² (dont 1900 m² couverts) à Varetz, en Corrèze, le négoce dirigé par Thierry Farges et Lionel Fernandez, a généré un chiffre d’affaires de 6,7 M€.

Inard Bois a aussi rejoint le réseau spécialisé dans le bois et dérivés de Gedex. Exploitant de deux massifs forestiers (Montagne Noire et Pyrénées), cet scierie qui a développé une activité négoce, est établi à Villemoustaussou, dans l’Aude (11). Elle disposera prochainement d’un showroom de 300 m2 et d’un entrepôt de stockage sur racks de 500 m2.

Locarmat grandit

Enfin la centrale a annoncé l’ouverture à Rohrbach-lès-Bitche, en Moselle (57), d’un neuvième point de vente chez Lorcamat (43,7 M€ de chiffre d’affaires en 2022). Cette agence dispose d’une surface totale de près de 4000 m² dont 380 m² de vente, 550 m² de zone de stockage couverte et d’une cour de matériaux d’environ 3000 m².

Avec ses trois nouvelles adhésions et la création d’un point de vente, Gedex fédère plus de 200 sociétaires soit 535 établissements (482 Gedimat dont 35 en Belgique, et 53 Gedibois) et 7000 salariés. Pour rappel, la centrale a enregistré un volume de ventes cumulé de 2,7 Md€.