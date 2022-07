Gecina table sur un rebond au S2

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immobilier tertiaire Supprimer Tertiaire Supprimer Résultats trimestriels Supprimer France Supprimer Valider Valider

La foncière Gecina spécialisée dans les bureaux planchera sur la sobriété de son parc en vue de l'hiver prochain.

La société foncière Gecina, spécialisée dans l'immobilier de bureaux, a annoncé le 21 juillet revoir à la hausse ses objectifs de résultats pour l'année 2022, malgré un léger repli au premier semestre.

Le résultat net récurrent du groupe, indicateur de référence dans l'immobilier, s'est établi à 201,2 millions d'euros, soit une baisse de 0,6% par rapport à 2021. Le groupe explique cette baisse par la cession de plusieurs immeubles l'année dernière, qui ont amoindri son portefeuille.

Mais le directeur général du groupe, Beñat Ortega, a affirmé, lors d'une présentation à la presse, s'attendre à « un rebond au deuxième semestre ». Gecina table désormais sur un résultat récurrent net de 5,55 euros par action pour 2022, contre 5,50 jusque-là, soit une hausse d'environ 4% par rapport à 2021.

Groupe de travail sur la sobriété énergétique

Gecina, qui gère aussi des logements et des résidences étudiantes, possède surtout des bureaux dans les quartiers les plus prisés de l'Ouest parisien et des communes avoisinantes (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt).

Le groupe a promis de constituer un groupe de travail sur la sobriété énergétique afin de baisser la consommation d'énergie de ses bureaux en vue de l'hiver prochain, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et du gaz sous l'effet de la guerre en Ukraine. « On le fait vraiment pour nos locataires, pour nos résidents et pour l'intérêt général », a soutenu Beñat Ortega.