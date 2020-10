Gecina facilite l'accès au logement du personnel soignant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gecina Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Foncière Supprimer Valider Valider

La foncière de bureaux et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), annoncent la signature d’une convention pour loger du personnel soignant. Les premiers locataires sont attendus dans les jours qui viennent.

Pendant la crise sanitaire, Gecina avait déjà répondu activement à l’effort de solidarité nationale en proposant des places d’hébergement pour le personnel soignant en Ile-de-France. La foncière confirme aujourd'hui son engagement, via une nouvelle convention signée avec l'Assistance publique- Hopitaux de Paris (AP-HP).

A l’issue de leur formation professionnelle et pour faciliter leur accès au logement, la foncière s’engage à proposer au personnel soignant de l'AP-HP 70 logements à la location, au sein du réseau de résidences YouFirst Campus. Ces logements, principalement des espaces meublés de type T1, sont répartis à Paris intra-muros, La Défense, Bagnolet et Saint-Denis. Ces résidences se distinguent par leur emplacement à proximité d’hôpitaux et par leur desserte, à moins de 30 minutes en transport des lieux de travail des soignants.



« Ce partenariat illustre la volonté de Gecina de proposer des logements aux classes moyennes et de participer à la création de villes inclusives. » : indique Méka Brunel, directrice générale de Gecina.

L’arrivée des premiers locataires est prévue à la fin du mois d’octobre et début novembre 2020.