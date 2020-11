: Geberit : un bon troisième trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Geberit Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Résultats semestriels Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le spécialiste st-gallois des installations sanitaires a vu ses ventes croître de +5,3 % sur le troisième trimestre 2020 à 794 M CHF. La France fait mieux avec une hausse de +11,4 % à 44 M de CHF.

Geberit a publié ses chiffres pour le troisième trimestre 2020. Le groupe suisse des équipements sanitaire a dégagé un chiffre d’affaires de 794 M CHF en hausse de +5,3 %. C’est en Europe que l’industriel st-gallois croît le plus avec une progression des ventes de +6,9 % quand dans les zones Extrême-Orient Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique, il chute respectivement de -12,4 %, -14,4 % et -0,9 %. En Europe, les pays qui progressent sont l’Italie (+24,1 %), l’Autiche (+12,8 %), Allemagne (+12,4 %), L’Europe de l’Est (+8,4 %), la Suisse (+6,8 %). La France marche aussi bien avec une hausse de + 11,4 % de ses ventes à44 M CHF.

Baisse sur neuf mois

Sur les neuf premiers de l’année, le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse de -5,0 % sur un an à 2,26 Md CHF. D’après le communiqué financier, « le coronavirus a toutefois instauré une dichotomie durable entre les différents marchés, avec une Europe de l’Ouest qui se porte bien entre l’Allemagne (+5,8%), l’Autriche (+4,8%) et la Suisse (+2,7%) tandis que la Grande Bretagne et l’Irlande (-22,1%), la Péninsule ibérique (-12,9%) ou encore la France (-10,4%) ont enregistré une régression continue des ventes durant les neufs premiers mois de 2020 ».