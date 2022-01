Geberit : des ventes historiques en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer GEBERIT Supprimer Monde Supprimer France Supprimer Résultats annuels Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le chiffre d'affaires du spécialiste suisse des équipements sanitaires a augmenté de 15,9 % à 3,46 Md CHF par rapport à l'année précédente.

Geberit a publié ses chiffres pour l’exercice 2021. Et le groupe suisse des équipements sanitaire est fier d’annoncé qu’il « a enregistré la plus forte croissance de ses ventes depuis son entrée en bourse en 1999 », et ce malgré un environnement opérationnel difficile. Il a ainsi dégagé un chiffre d’affaires de 3,46 Md CHF en hausse de 15,9 % (14,7 % en monnaies locales). Comparé à l'année 2019, les ventes ont crû de 16,4%, hors effets de changes. Cette « croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires » résulte d’après l’industriel à « la tendance à l'amélioration de l'habitat, à la constitution de stocks dans le secteur de la construction et à des gains de parts de marché. »

La France à +16,3 %

Geberit a enregistré globalement d’une solide croissance dans toutes les régions. Ainsi en Europe, les plus fortes progressions ont été enregistrées en Italie (+27,1% en CHF), dans la péninsule ibérique (+26,5%), dans l’Europe de l'Est (+22,4%) et en Autriche (21,8 %). Sur son principal marché, l'Allemagne, les ventes ont augmenté de 13,3%. En France, elles progressent de 16,3 % à 187 M CHF. En Asie-Pacifique, Geberit a vu ses ventes décoller de 32,6%, alors qu'elles n'ont crû que de 2,4 % aux Amériques.