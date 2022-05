Geberit : des ventes en hausse sur le T1

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer GEBERIT Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Sur les trois premiers mois de l’année, le spécialiste suisse des équipements sanitaires a enregistré une hausse de ses ventes de 7,8 % pour atteindre 980 MCHF. Le résultat net régresse de 5,3 %.

Geberit a publié ses chiffres pour le premier trimestre 2022. Et ils sont bons. Le groupe suisse des équipements sanitaire a dégagé un chiffre d’affaires de 980 MCHF (939 M€) en hausse de +7,8 %. « Corrigée des effets de change, la hausse a même atteint 13,0 % », d’après le communiqué financier. « Les difficultés rencontrées dans les chaînes d'approvisionnement ont été surmontées », assure l'entreprise, qui ajoute avoir connu une « forte croissance des ventes » au premier trimestre, mais aussi « des effets de change négatifs ».

Augmentations des prix

Elle précise ensuite que « les augmentations massives des prix des matières premières (+24 % en termes corrigés de la monnaie par rapport à la même période de l'année précédente), de l'énergie (+94 %) et du transport ont été partiellement compensées par des augmentations des prix de vente. » A noter que ces dernières ont contribué pour près de la moitié de la croissance ventes. Néanmoins, le recul du résultat d'exploitation et un résultat financier conforme à celui de l'année précédente ont entraîné une baisse du résultat net de 5,3% à 220 M CHF.

+20,2 % en Europe

Dans le détail, et « en termes corrigés des effets de change », le chiffre d'affaires net a augmenté de 13,0 % en Europe, de 20,2 % en Extrême-Orient/Pacifique, de 14,9 % au Moyen-Orient/Afrique et de 4,5% en Amérique. « La guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact significatif sur l'évolution du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de l'année. » Dans les domaines de produits, les systèmes de tuyauterie ont augmenté de 19,3 %, les systèmes d'installation et de chasse d'eau de 14,4% et les systèmes pour salles de bains de 5,5 %.