Geberit : des ventes en hausse sur le S1

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer GEBERIT Supprimer Résultats semestriels Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le spécialiste helvétique des installations sanitaires a vu son chiffre d’affaires net baissé de progressé de 5,5 %. La France cartonne avec une croissance à deux chiffres.

Geberit a publié ses chiffres sur le premier semestre 2022. Le groupe suisse des équipements sanitaire a dégagé un chiffre d’affaires de 1,9 Md CHF en hausse de 5,5 % et de 11,3 % hors effets de changes. Dans son communiqué de financier, l’entreprise saint-galloise souligne que les trois derniers mois ont été marqués par une très forte pression inflationniste. « Les matières premières ont connu des hausses de prix massives (+25% en données apurées des variations de change par rapport à la même période de l'année précédente), l'énergie (+104%) et les transports (+13%). »

+11,2 % en France

Les pays européens ont enregistré des résultats « convaincants » avec une croissance de 11,4 % « après ajustement des devises ». Dans le détail, une hausse à deux chiffres a été enregistrée dans l'Europe de l'Est (+25,9%), la péninsule ibérique (+25,2%), l'Italie (+18,5%), le Benelux (+14,7%), le Royaume-Uni/Irlande (+14,3%) et la France (+11,2%). Les pays nordiques (+8,7%), Autriche (+8,3 %), Allemagne (+7,4 %) et Suisse (+4,7 %) ont également connu des taux de croissance « réjouissants. »