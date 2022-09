Geberit décrypte les spécificités françaises du coin toilettes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Geberit Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer France Supprimer Valider Valider

En France, les WC bénéficient d’une pièce dédiée tandis que chez la plupart de nos voisins européens, notamment Outre-Rhin, ils sont intégrés dans la salle de bains. Geberit s’est emparé de ce sujet jusqu’à présent peu analysé, au travers d’une enquête et d’une étude sociologique. Le fabricant lance parallèlement un site internet dédié.

Geberit, spécialistes des installations sanitaires, s’est penché sur les relations particulières qu’entretiennent les Français avec leur lieu d’aisances. D’après une enquête commandée à OpinionWay (« les Français et leur coin toilettes », juin 2022), 89 % des personnes interrogées considèrent que le coin toilettes doit être une pièce à part entière. Et de fait, 81 % d’entre elles ont déjà une pièce dédiée aux WC. C’est donc la norme, et non un signe extérieur de luxe, en France, d’avoir un coin toilettes séparé de la salle de bains.



Un besoin d’informations



23 % des Français (33 % des 25/35 ans) – soit 7 millions de foyers – ont l’intention de rénover leur coin toilettes dans les cinq prochaines années. Pourtant, 31 % des répondants (40 % des 18-24 ans) estiment ne pas disposer d’assez d’informations le concernant. 46 % seraient intéressés par des données techniques, 33 % (40 % des 18/34 ans) par des innovations en termes de confort lié à l’insonorisation, à l’hygiène et aux dispositifs anti-odeurs et 25 % par des informations concernant l’esthétique et la décoration.



La nouvelle pièce tendance



Parallèlement à cette enquête, Geberit a entrepris une étude sociologique et historique autour de la perception des toilettes. Une quinzaine d’experts (sémiologue, anthropologue, architectes, journalistes, distributeurs et artisans) ont été interrogés par le sociologue Ronan Chastellier pour décrypter la nouvelle visibilité de ce lieu, jusqu’ici relégué aux oubliettes. Cette étude originale confirme que le petit coin est devenu la nouvelle pièce « tendance » de la maison, un lieu perçu comme symbolique, de jugement social, et que les Français souhaitent y consacrer bien plus de moyens qu’auparavant.

Fort de ce constat, Geberit a créé un site internet dédié, moncointoilettes.fr, afin de fournir l’information attendue par un tiers des Français. Le fabricant propose également une nouvelle brochure de 166 pages, « Mon coin toilettes », avec ses collections, conseils et inspirations. L’ensemble sera présenté sur le salon Idéobain du 3 au 6 octobre 2022.