GC Gruppe reprend l’enseigne belge Facq

Le négociant allemand, leader européen dans la distribution sur les secteurs du sanitaire et du chauffage, vient de mettre la main sur l’enseigne belge.

Le groupe allemand GC poursuit son extension à l’international. Le négociant numéro 1 en Europe dans les secteurs du sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation vient de prendre une participation majoritaire chez Facq, le spécialiste belge des salles de bains, d’après notre confrère digital Sdbpro.fr. La participation exacte et le prix d’acquisition n’ont pas été révélés.

Un CA de 300 M€

Facq était jusqu'à présent détenue à 100 % par la famille dont elle porte le nom. En 2019, l’entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de 300 M€ rapporte le quotidien flamand De Tijd. « La chaîne emploie près de 900 personnes et compte 44 Sanicenters, 15 salles d'exposition et trois entrepôts régionaux. »

Consolidation en Belgique

«La consolidation est en cours sur notre marché, avec les concurrents et les fournisseurs, déclare dans De Tijd, Pascale Curias, responsable marketing de Facq. Ce partenariat était important pour se renforcer afin que nous puissions offrir à nos clients professionnels plus de services et de produits. ».

Espace Aubade en France

Pour rappel, GC Gruppe, fondé il y a 100 ans par August Cordes et Alfred Graefe, est le leader du marché sanitaire-chauffage en Europe. La société allemande est présente dans 16 pays et emploie près de 24 000 personnes. Elle détient plusieurs enseignes telles que Cordes und Gräefe en Allemagne, Espace Aubade en France, Plieger aux Pays-Bas et BIMs Plus en Pologne.