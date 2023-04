GB Isolation et Alsic rejoignent SFIC

"Deux opérations stratégiques" : c'est par ces mots que le réseau spécialiste de l'isolation SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, désigne le rachat de GB Isolation et Alsic. Ces deux sociétés exercent des activités de négoce à destination des calorifugeurs et de découpe de coudes et coquilles isolantes. Avec ces acquisitions, SFIC veut élargir son expertise sur le marché du calorifugeage "en croissance régulière depuis plusieurs années", détaille le communiqué.

Cette opération améliorera aussi le maillage territorial de SFIC, qui compte déjà 36 agences en France : GB Isolation est installé dans le sud-ouest à Toulouse et Bordeaux, tandis qu'Alsic est basé à Duttlenheim en Alsace. Les équipes des deux sociétés restent en place.