Gary Haworth élu président adjoint de la FIPEC

La Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs et préservation du bois (Fipec) a annoncé l'élection du directeur général du groupe Toupret en tant que président adjoint du syndicat.

Gary Haworth, directeur général du groupe Touperet depuis 2016, vient d’être élu président adjoint de la Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs et préservation du bois (Fipec). Son mandat court sur un an. Aux côtés de Jacques Menicucci, président et directeur général délégué de la société spécialisée dans la peinture Allios, « il a pour mission de soutenir et développer les actions de la FIPEC avec les institutionnels, les filières professionnelles et les autres organisations partenaires tant au niveau national qu’européen. »