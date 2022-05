Garde-Corps : Quelles normes pour une installation sur votre terrasse ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Idéal pour une rénovation d’immeuble ou pour protéger vos balcons et terrasses, un garde-corps est très utile pour votre logement ! Pourquoi ? La mise en place d'un garde-corps est une protection pour votre balcon ou terrasse, mais c'est aussi un élément qui donne du cachet à votre logement, et qui permet de l'isoler des voisins.

Les normes d’un garde-corps de balcon et terrasse

Pour qu’une barrière de protection soit conforme aux exigences de sécurité, elle doit respecter des règles très strictes. Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à un mètre. Il doit mesurer un mètre au minimum. Cette hauteur peut être réduite en fonction de l'épaisseur du garde-corps. L'écart entre les barres horizontales ne doit pas dépasser 18 cm, et 11 cm pour des barres verticales. Dans le cas d'un garde-corps avec barres horizontales, une zone de sécurité dans les 45 premiers centimètres doit être présente pour éviter d'être escaladé par de jeunes enfants.

La norme NF P01-012 définit les caractéristiques des garde-corps pour balcons, garde-corps terrasse, loggias et autres surfaces extérieures. Elle précise également les conditions dans lesquelles ces équipements doivent être installés.

Comment fixer un garde-corps de balcon et terrasse ?

Installer un garde-corps de terrasse se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut commencer par positionner vos poteaux et tracer des repères au sol pour réaliser correctement les perçages au sol. Vous devez ensuite fixer les platines de fixation avec les poteaux et la main courante.

Ensuite, vous pouvez passer au remplissage. Celui-ci peut être composé de câbles, de lisses ou encore de verre. Installez tout d'abord les fixations (tendeurs, supports ou pince), puis terminez votre installation.

Des poseurs professionnels peuvent réaliser l'installation de votre rambarde. Cela vous évitera les contraintes techniques et vous garantira une meilleure assurance. Pour cela, rapprochez-vous de votre fabricant ou d'un artisan près de chez vous.

Comment faire vérifier que mon garde-corps est aux normes ?

Pour vérifier que le garde-corps est aux normes, vous pouvez faire appel à un professionnel. Il pourra vous donner des informations sur le type de garde-corps adapté à votre situation. Par exemple, si vous habitez en copropriété et que votre balcon est situé dans le vide entre les étages, il faudra faire appel à un architecte, qui pourra vous fournir des informations précises sur la hauteur de garde-corps nécessaire.

En revanche, si vous êtes propriétaire d’un petit appartement situé au rez-de-chaussée, il faudra faire appel à un artisan. Celui-ci devra vérifier que votre garde-corps ne présente aucun danger pour les personnes qui circulent dans l’appartement.

Quels sont les risques si mon garde-corps n'est pas aux normes ?

Les garde-corps doivent respecter des normes précises. En cas de non-respect, il existe un risque de chute ou d'accident grave. Si cela arrivait malgré tout, vous seriez dans l’obligation de faire intervenir un professionnel pour une remise aux normes. En cas de non-respect des obligations légales et de blessure sur votre balcon ou terrasse, vous encourez des poursuites pénales.

Si vous avez un doute sur le respect des normes en vigueur, il est possible de demander au propriétaire du logement s’il peut vous fournir un document prouvant que votre garde-corps respecte bien toutes les normes en vigueur.

Comment entretenir mon garde-corps ?

L'entretien d'un garde-corps est très important, car c'est une barrière de protection qui permet aux habitants d'un logement ou aux passants d'une rue de se tenir à l'abri, et donc de ne pas tomber.

Pour entretenir votre garde-corps, il est recommandé de nettoyer son support régulièrement avec un chiffon doux humidifié et si nécessaire un peu d'eau savonneuse. Vous pouvez également faire appel à une société spécialisée qui pourra réaliser l'entretien et faire les vérifications d'usages quant à la solidité et le respect des normes de votre installation.

