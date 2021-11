Gagnez du temps sur les chantiers avec la résine Alsan® 600 !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Éviter les pertes de temps et optimiser l’organisation du chantier est une préoccupation constante pour les professionnels, notamment dans le domaine de l’étanchéité. Soucieux d’apporter des réponses toujours plus performantes et en phase avec les contraintes rencontrées par les professionnels, le Groupe SOPREMA, leader mondial dans les domaines de l’étanchéité et de l’isolation, a développé Alsan® 600, une nouvelle solution d’étanchéité liquide pour balcons, coursives, loggias et toitures terrasses qui permet notamment un temps de pose raccourci de moitié.

Alsan® 600 : un système d’étanchéité liquide nouvelle génération

Développé à partir d’une nouvelle formulation, le système Alsan® 600 de SOPREMA est constitué d’une résine polyuréthane mono-composant, prête à l’emploi, complété ou non d’une armature selon les domaines d’emplois visés.

Alsan® 600 est un système d’étanchéité performant et rapide à mettre en œuvre, en neuf comme en rénovation, pour les balcons, loggias, coursives, gradins et escaliers ainsi que les toitures terrasses accessibles non isolées, ou inaccessibles.

Il est compatible avec de nombreux supports tels que le béton, le mortier de ciment ou les éléments métalliques et s’applique facilement au rouleau sur support préparé et primairisé.

Parfaitement résistant aux UV, le système Alsan® 600 propose par ailleurs plusieurs finitions optionnelles colorées, pailletées ou sablées.

Les professionnels peuvent également créer à façon une finition teintée sur chantier, grâce au système de teinte COLOR PACK (selon nuancier RAL) associé à la base transparente Alsan 902 FT, permettant ainsi une meilleure optimisation de leur stock.

Un temps de pose réduit de plus de 50 %, une mise en œuvre rapide et simplifiée pour optimiser l’organisation sur les chantiers

Grâce à une plus grande vitesse de polymérisation, le délai minimum moyen de recouvrement entre deux couches d’Alsan® 600 est de 4 heures (à 20°C) et le délai maximum de recouvrement est allongé à cinq jours. Le revêtement d’étanchéité liquide nouvelle génération de SOPREMA permet ainsi de s’affranchir de certains aléas pouvant retarder un chantier comme la météo avec :

• Un temps de pose raccourci de plus de 50 % pour le système complet, soit un gain de temps global de 1,5 jour par rapport à un système polyuréthane classique avec finition paillettes, pour les balcons, coursives et loggias ;

• Un temps de pose raccourci de plus de 50 % pour le système complet et l’application de deux couches de résine d’étanchéité plus épaisses au lieu de trois, soit un gain global de 2,5 jours par rapport à un système polyuréthane classique avec finition paillettes, pour les toitures terrasses circulables.

Découvrez les étapes de pose en vidéo :

Le système Alsan® 600 est testé et approuvé selon l’ETAG 005, et a obtenu, selon sa configuration, les classements suivants : W2 P3 TL4 TH4 et W3 P4 TL4 TH4.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée Alsan 600.

