Future école d’ingénieurs d’Anglet : visite du chantier par les élèves ingénieurs de 2e année

Trente-neuf élèves ingénieurs de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP) ont visité le chantier du futur bâtiment qui les accueillera en septembre 2022.

Le 21 mai dernier, les 39 élèves ingénieurs de deuxième année (ISA2) de l’ISA BTP ont effectué la première visite du chantier de leur future école, baptisée « ISA Lab », située sur le campus de Montaury, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Dans le cadre d’un chantier-école, la visite a été conduite par Sébastien Teillary, directeur de projet chez Eiffage Construction, et par Patxi Mocho Etchemendy, conducteur de travaux dans la même société. Ces dirigeants ont insisté sur l’organisation générale du projet, qui met en œuvre des technologies innovantes dans les matériaux utilisés et la nature du terrain. Les étudiants ont pu bénéficier de plus amples explications sur la protection de l’environnement, les pieux géothermiques, les dispositifs de sécurité, la mise à disposition des maquettes BIM (base de données qui génère en 3D les plans de construction), la gestion du matériel de stockage sur le chantier, etc.

Rappelons que c’est la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB), le maître d’ouvrage, qui a pris l’initiative de faire de ce campus des Landes de Juzan, à Anglet, un pôle majeur de la construction durable et de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. L’opération consiste à agrandir les locaux existants de l’école d’ingénieurs. Cette dernière comprendra ainsi des salles de cours et de travaux pratiques plus spacieuses, des amphithéâtres, des bureaux et des laboratoires de recherche sur les matériaux de construction, etc. La livraison de l’ISA Lab est prévue pour le mois de septembre 2022. Le chantier, d’un montant avoisinant les 12 M€, est financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Fonds européen de développement régional, l’État et la CAPB.