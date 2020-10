Futur musée de la commune des Villages du lac de Paladru : livraison en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La fin des travaux de construction du nouveau musée des Villages du lac de Paladru est prévue au deuxième semestre 2021.

La pose de la première pierre a eu lieu le 15 juin 2019, et le chantier de construction du nouveau musée des Villages du lac de Paladru (Isère) prendra fin au deuxième semestre 2021. Le cabinet Basalt Architecture (1,774 M€ de CA en 2018) avec A-Team Architectes architecte associé co-traitant et INDY Architectes, architecte suivi de chantier et OPC, se chargent de la conception du bâtiment qui sera construit en forme de pirogue. Engagés par la Communauté d’agglomération du Pays voironnais, les travaux sont estimés à 5 M€. Le financement du chantier est soutenu par l’État, à hauteur de 1 M€, par la Direction régionale des Affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les rives du lac de Paladru ont fait l’objet de fouilles archéologiques, de 1972 à 2009. Environ 500 objets datant des périodes néolithiques, antiques et médiévales, y ont été découverts. Ils constitueront une part de la future collection du Musée.