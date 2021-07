Futur collège de Beauzelle : une phase de dialogue citoyen en septembre prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Construction bioclimatique Supprimer Valider Valider

Très attendue par les parents beauzellois, l’ouverture du nouveau collège de Beauzelle se fera à la rentrée 2022.

Prévue un an plus tôt, l’ouverture du nouveau collège de Beauzelle (Haute-Garonne) a été retardée par la crise sanitaire. Le premier confinement a été marqué par un arrêt total des travaux, dû notamment à la rupture de la chaîne d’approvisionnement en matériaux. Les chantiers, commencés en février 2020, ont pu reprendre, avec une livraison prévue à la rentrée 2022. Dès le mois de septembre prochain, le Département organisera une phase de dialogue citoyen sur le recrutement du personnel du futur établissement scolaire. Celle-ci sera réalisée dans le but de favoriser la mixité sociale.

Rappelons que ce futur collège de Beauzelle accueillera environ 840 élèves sur une surface bâtie de plus de 6 000 m², dans le nouveau quartier Andromède. Il sera classé BEPOS, ou « bâtiment à énergie positive ». Pour sa construction, « l’utilisation des énergies renouvelables a été grandement privilégiée », explique Raphaël Voinchet, président du bureau international d’architecture, d’urbanisme et de design W-Architectures (ladepeche.fr). Un parking de 400 m² est en outre prévu pour les modes de déplacement doux (vélo, trottinette, etc.).

Le coût du chantier est estimé à environ 18 M€, un montant entièrement financé par le Département. Notons que la construction du nouvel établissement scolaire s’inscrit dans le cadre du programme prévisionnel d’investissement dans les collèges sur la période 2016-2023.