Fusion entre KE France et Gennius

A compter du 1er janvier, la société KE France, basée près de Chartres, à Tremblay-les-Villages (28) fusionne avec la société Gennius France localisée à Flassans-sur-Issole (83). L'offre commune est désormais commercialisée sous la marque unique KE.

La décision initiée par le groupe Italien BAT (maison-mère de KE design outdoor), acteur incontournable de la protection solaire, de fusionner les deux entités a pour but de proposer au marché français une offre produit globale parmi les plus exhaustives sous une marque unique, KE.

Les deux sociétés forment à présent une seule et même équipe, organisée et renforcée pour simplifier les échanges et satisfaire les demandes de leurs clients communs.

Plus forte et plus lisible

Afin d’accroître la visibilité de la marque sur le marché français, KE France intègre cinq produits Gennius emblématiques du design italien, destinés à venir élargir la gamme existante. Ces solutions seront très prochainement fabriquées en France dans l’atelier de Tremblay-les Villages. Tous les produits seront commercialisés sous la marque KE, à travers un catalogue regroupant l’ensemble de l’offre.

L’offre pergolas renforcée

Dès ce mois de janvier, ces cinq “nouveaux” produits sont ainsi disponibles sous la marque KE :

- Kedry Plus : la pergola bioclimatique ultra design ;

- Isola 2 : la pergola modulable et design à toile rétractable par empaquètement ;

- Xtesa Plain : la pergola adossée à toile enroulable alliant robustesse et encombrement minimal ;

- A100 Lux : la pergola adossée simple et fonctionnelle au toit rétractable par empaquètement ;

- Skin : le voile d’ombrage au mécanisme et à l’esthétique inspirés du monde nautique.

Ces produits ont déjà trouvé leur place sur les terrasses des particuliers, des restaurants, des hôtels et des palaces dans le monde entier. Source de confort et de bien-être, ils permettent la création de nouveaux espaces de vie et d’accueil et s’adaptent idéalement à tous les environnements, quelles que soient les contraintes techniques.



Une largeur de gamme unique

Ces solutions complémentaires permettent à la marque de déployer une largeur de gamme unique, désormais segmentée en 6 familles de produits bien distinctes : stores bannes coffre et monobloc ; stores verticaux et projection ; stores pergola et véranda ; pergolas toile (KE est l’un des seuls acteurs du marché à investir sur ce segment à l’heure actuelle) ; pergolas bioclimatiques ; voile d’ombrage.

Cette offre experte s’est forgée au fil des années. Elle permet de répondre à tous les besoins du quotidien pour tout projet naissant : jardin d’hiver, terrasse confortable, piscine couverte, nouvelle pièce de vie en plein-air etc.

Un accompagnement dynamique

Pour accompagner cette fusion-évolution en une seule entité, des outils d’aide à la vente seront mis à disposition sur l’espace client du site internet. Ils proposent une présentation détaillée des principales fonctionnalités et des larges possibilités qu’offrent ces différentes familles de produits.

Pour les demandes plus complexes ou singulières, une équipe technique dédiée prend le relais pour accompagner l’installateur ou l’architecte dans la réalisation de son projet.