FUSIOCIM, le ciment bas carbone conditionné en sac étanche pour tous vos chantiers

Reconnaissable entre tous avec son conditionnement en sac de 25 kg rose fluo FUSIOCIM présente une empreinte carbone de seulement 506 Kg de CO2 par tonne grâce à une formulation à base de pouzzolane naturelle. Produit unique sur le marché, FUSIOCIM est un CEM II C-M (P-LL) certifié NF qui répond aux exigences de la norme NF EN 197-5 tout en offrant la même facilité de mise en œuvre qu'un CEM II 32,5 traditionnel avec une maniabilité et des résistances tout à fait comparables. Disponible chez tous les négoces distribuant les ciments du groupe Cem’In’Eu, FUSIOCIM contribue fortement à démocratiser le ciment bas carbone en offrant une solution immédiatement disponible en négoce de matériaux pour les acteurs de la construction souhaitant limiter leur empreinte carbone sans changer leurs habitudes d’approvisionnement et de travail.



Ce lancement s’intègre dans une logique de massification et de démocratisation des solutions bas carbone avec l’ambition assumée depuis la création de Cem‘In’Eu de faire baisser l’empreinte carbone de l’industrie cimentière.



Complétant la gamme de ciment en sacs de Cem’In’Eu, FUSIOCIM est également conditionné dans un sac étanche afin de faciliter la vie des utilisateurs et de préserver la planète.



• ETANCHE : le sac résiste aux intempéries, ce qui lui permet d’être stocké à l’extérieur en négoce ou sur chantier.

• ROBUSTE : la solidité du sac assure une grande résistance aux manutentions diverses. Une fois vidé il est réutilisable pour stocker et transporter les gravats et déchets de chantier.

• ECONOMIQUE : grâce à sa résistance, le sac supprime le gaspillage (sacs déchirés ou détrempés) sur chantiers ou lors du transport ce qui lui confère un excellent rapport qualité / prix.

• DURABLE : les ciments ainsi ensachés peuvent être conservés pour une période de 1 an, à l’extérieur, en négoce ou sur chantier.

• RESPONSABLE : fabriqué majoritairement en polyéthylène recyclé, le sac étanche est parfaitement recyclable au sein des filières traditionnelles.

• PROPRE : la qualité de la sacherie offre une prise main facile sans aucune perte de ciment et poussière.



FUSIOCIM est conditionné en sac de 25 kg avec 56 sacs par palette houssée d’1 tonne 4.

Contenu proposé par CEM'IN'EU