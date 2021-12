Frontignan : le chantier du nouveau skatepark a commencé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction d’un nouveau skatepark à Frontignan ont débuté le 29 novembre dernier.

Dans le cadre de la promotion des activités sportives, des cultures urbaines et de sa politique de jeunesse, la municipalité de Frontignan (Hérault) a décidé de construire un nouveau skatepark de 600 m2 en lieu et place de l’ancien. Le chantier, qui a débuté le lundi 29 novembre 2021, est mené par Airline Skateparks de Montpellier, une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de ce type d’infrastructures.

Le nouveau skatepark sera une structure en béton. Les travaux ont commencé par deux semaines de terrassement, et se poursuivent par le coffrage et le ferraillage. En janvier, l’entreprise chargée de ce projet enchaînera avec le coulage du béton projeté. S’y ajouteront le lissage mécanique sur les parties horizontales ainsi que le lissage manuel pour les courbes et les dallages inclinés.

Le coût de ces travaux, qui devraient s’achever en avril 2022, s’élève à 250 k€. Ils ont été financés par la Ville, avec des demandes de subventions auprès de Sète Agglopôle Méditerranée, du Département et de la Région.