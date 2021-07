Fréjus : redynamisation du cœur de ville et réaménagement du front de mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Politiques urbaine et environnementale Supprimer Valider Valider

Le conseil municipal du 29 juin dernier a voté une opération de revitalisation du centre-ville de Fréjus. Un montant de 1 M€ est consacré à ce programme.

Les élus ont présenté une vision tournée vers l’avenir pour Fréjus (Var) lors du conseil municipal qui s’est tenu le 29 juin dernier. Afin d’atteindre son objectif, qui est d’améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi d’accroître l’attractivité du territoire, la Ville propose une opération de revitalisation du centre-ville. Un montant de 1 M€ sera consacré à la réalisation de ce programme.

Concrètement, le projet comprend la redynamisation du cœur de ville par la création d’un parking souterrain de plus de 300 places et le réaménagement de la place publique, place Paul-Vernet. L’ancien parking en plein air sera transformé en un espace vert arboré, avec une aire de jeux pour les enfants et des espaces de détente.

En outre, le conseil communautaire a récemment validé le projet de réaménagement du front de mer, de Port-Fréjus au port de Santa-Lucia (Saint-Raphaël). Dans ce cadre, le conseil municipal a approuvé une convention de groupement de commandes entre les communes de Fréjus et Saint-Raphaël, Estérel Côte d’Azur Agglomération, la régie des ports de Saint-Raphaël et la régie d’exploitation des parcs de stationnement publics de la ville de Fréjus. Cette décision permettra d’exécuter de manière coordonnée et cohérente l’ensemble des travaux.

Une concertation publique est prévue au cours du deuxième trimestre 2022 avant le début effectif du chantier. Elle sera précédée de la phase de désignation de l’équipe chargée de concevoir le projet.