Fréjus : le nouveau pont de la Garonnette est en cours de construction

Le remplacement du pont de la Garonnette suit son cours et les travaux de construction du nouvel ouvrage se poursuivent.

Le remplacement du pont de la Garonnette, à Fréjus (Var), est bien avancé. Le 8 avril 2021, la société Soletanche, maître d’œuvre du projet, a commencé les travaux d’installation de huit pieux, sur lesquels sera bâtie la nouvelle infrastructure. Pour information, un pieu est un élément de construction en béton, en acier ou en bois permettant de fonder un bâtiment ou un ouvrage. Il est utilisé lorsque le terrain ne peut pas supporter superficiellement les contraintes dues à la masse de l'ouvrage. « Nous réalisons des pieux par refoulement de terrain. Nous avons ici des terrains de mauvaise qualité, le principe est donc de le refouler sur lui-même, presque sans extraction de terre lors du forage des pieux. Les pieux sont profonds et vont descendre jusqu’à 19 mètres », explique Elric Comte, responsable commercial chez Soletanche.

Le nouveau pont de la Garonnette disposera de deux voies de circulation, de caniveaux et de trottoirs. Sa construction, qui devrait être terminée en juillet 2021, vise à résoudre des problèmes d’accumulation naturelle de matériaux au niveau des buses, constatés sur l’ancien ouvrage. Le projet s’inscrit dans le cadre des travaux d’assainissement et de prévention des risques d’inondation, portés par la Communauté d’Agglomération Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM). Selon les explications de Jérôme Rainaldi, technicien au service hydraulique et cours d’eau à la CAVEM, l’objectif est de « remettre au goût du jour le pont de la Garonnette, qui est vétuste et ne répond pas aux exigences hydrauliques ».