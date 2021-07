Fréjus : des travaux de remise en état du domaine public cet été

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Chaussée Supprimer Valider Valider

La Ville de Fréjus poursuit les travaux de sécurisation de la voirie.

« Le domaine public avait été quelque peu délaissé et nécessitait la mise en place d’un plan de sauvegarde », explique Pierre-Michel Trenac, directeur général des services techniques de Fréjus (Fréjus le Magazine no 68). Selon le maire de la ville, David Rachline, sa remise en état est un projet à long terme. Il souhaite cette année y mettre un coup d’accélérateur. Ainsi, en 2021, un montant de plus de 1 M€ sera consacré à la réfection de la chaussée. Les travaux consisteront à développer les pistes cyclables et aménager les trottoirs.

D’après le maire de Fréjus, ce projet de réfection permet, entre autres, de sauvegarder le patrimoine et de renforcer la voirie. Le principal objectif est de favoriser l’intégration des modes de circulation de demain.

Dernièrement, la voirie du chemin Saint-Lambert, à proximité du centre-ville, a bénéficié de travaux de réfection pour un coût de 75 k€. Un revêtement en béton esthétique a également été réalisé rue Roger-Louis, quai de Port-Fréjus-II. Cette opération a mobilisé un budget de 32 k€.

Les chantiers en cours portent sur la réalisation d’enrobés chemin de Clavier, dans le quartier Cais-Capitou. L’opération est réalisée de jour et de nuit. Des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs ont par ailleurs débuté mi-juillet rue du Marsaou, à Saint-Jean-de-Cannes.