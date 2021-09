Fréjus : des travaux d’été dans les écoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

La Direction des bâtiments communaux a mené des opérations d’entretien et d’amélioration des écoles durant les congés estivaux.

Comme chaque année, la commune de Fréjus (Var), par le biais de la Direction des bâtiments communaux, a profité des grandes vacances pour réaliser des travaux dans ses établissements scolaires. Cet été, des chantiers d’entretien et d’aménagement ont été effectués dans plusieurs écoles.

Entre autres, plus de 300 panneaux photovoltaïques ont été installés dans l’école primaire Balzac de Saint-Aygulf, l’école maternelle Villeneuve et l’école élémentaire Jean Giono. Cette dernière a également bénéficié d’une réfection du faux plafond et des luminaires pour un coût total de 35 k€. Des travaux de peinture ont été, par ailleurs, réalisés dans six salles de classe de l’école Hyppolyte-Fabre. Ils ont mobilisé la somme de 45 k€. À l’école élémentaire René-Char, les gouttières ont été refaites et les portes des sanitaires ont été remplacées. Ces opérations ont nécessité un budget de plus de 25 k€. Dans le même établissement, un chalet a été installé dans la cour.

Outre cela, d’autres interventions ont été réalisées par les équipes en régie, particulièrement dans le cadre d’un programme pluriannuel de remise en état des faux plafonds et des sanitaires de toutes les écoles de la commune.