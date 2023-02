Frédéric Tardy

À 48 ans, l'artisan a reçu le Trophée d'argent des Victoires de la prévention de l'OPPBTP 2022, pour les moins de 10 salariés. Il intègre l'entreprise paternelle à 21 ans, obtient plusieurs CAP et suit un parcours de futur repreneur, avant de racheter l'activité en 2005. Il se lance dans une démarche de culture de la prévention, aménage des sanitaires non mixtes et entreprend une certification MASE. À ce jour, il ne déplore aucun accident du travail.