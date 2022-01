Frédéric Plasseraud, de Siniat à Wienerberger

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Wienerberger Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Mouvements Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

L'ancien directeur marketing de Siniat vient de rejoindre le spécialiste des solutions terre cuite.

Après sept ans chez Siniat en temps que directeur marketing et technique, Frédéric Plasseraud vient de rejoindre le spécialiste des solutions de terre cuite Wienerberger, en tant que directeur commercial et marketing. Frédéric Plasseraud avait auparavant travaillé chez Wilsonart, Polyrey, Hammel et V33.