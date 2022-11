Frédéric Guétin quitte AkzoNobel pour...

Sur les réseaux sociaux, Frédéric Guétin a annoncé la semaine dernière son départ fin novembre d'AkzoNobel, dont il présidait les activités en France. Il rejoint le groupe Simpson Strong Tie Etanco, acteur majeur des fixations pour l'enveloppe et la structure des bâtiments. Il est nommé directeur Europe de l'Ouest (France et Benelux) de cette entité née il y a quelques mois du rapprochement des deux acteurs. Frédéric Guétin a commencé sa carrière chez Auchan, puis l'a poursuivie chez Leroy Merlin, Tarkett et Bostik.