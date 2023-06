Frédéric Colly, négociant de l'année 2023

Il y a sept ans, Partedis remportait un Trophée du négoce pour la fusion de ses enseignes sous cette bannière unique. Du temps a passé depuis, et c'est désormais Frédéric Colly, devenu président du groupe, qui est récompensé. La stratégie conduite au fil des ans a porté ses fruits, Partedis continuant de tisser sa toile dans les matériaux, le bois, le sanitaire-chauffage et les pièces détachées, avec des choix assumés : parler au professionnel comme au particulier, privilégier le marché de la rénovation, investir dans le digital.

En outre, le groupe a connu une évolution capitalistique majeure. Le fonds majoritaire est sorti du capital, et Partedis risquait d'être repris par un fonds d'investissement agressif, pas en accord avec la culture de l'entreprise. En s'appuyant sur un investisseur, le management de l'entreprise a pris une participation majoritaire, complétée par Be In Belgique, acteur majeur de la pièce détachée. Cette recomposition assure l'indépendance de l'entreprise bordelaise, qui peut ainsi continuer son aventure. Cette implication et cette réussite collective ont été saluées par le jury, très sensible à la vision de Frédéric Colly pour l'avenir de son entreprise.