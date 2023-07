Fraudes à la rénovation énergétique : les dix propositions de la FFB

La rénovation énergétique est censée prendre le relais de la construction neuve pour porter l'activité du secteur. Mais les perspectives s'assombrissent, d'autant qu'une part significative du marché fait l'objet de fraudes.

« A l’heure où l’activité du secteur se tend et à la suite des préconisations du Haut Conseil pour le climat de massifier l'offre de rénovation des bâtiments afin de réduire les émissions de CO2 de la construction, il est important que des mesures soient prises rapidement pour redonner confiance et accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique, » alerte Olivier Salleron, président de la FFB, dans le communiqué présentant les dix mesures préconisées par la FFB.

Un plan en dix mesures



L'organisation souhaite :

- imposer un signe de qualité à toutes les entreprises contractant avec un particulier en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique éligibles aux aides financières ;

- harmoniser les critères d’éligibilité aux dispositifs MaPrimeRénov’ et CEE ;

- harmoniser les dispositifs de contrôle pour le RGE, les CEE et MaPrimeRénov’ ;

- déployer une véritable cellule antifraude ;

- limiter le rang de sous-traitance pour les travaux chez les particuliers ;

- s’assurer que l’entreprise qui réalise le chantier est bien RGE et lutter contre la sous-traitance dissimulée ;

- renforcer les moyens de la DGCCRF ;

- disposer d’une base de données exploitables des chantiers financés par MaPrimeRénov’ et par les CEE, accessible aux organismes de qualification ;

- mieux encadrer les règles pour devenir mandataire financier MaPrimeRénov’ ;

- réaliser un contrôle RGE anticipé pour les qualifiés en première demande.