Frans Bonhomme va renforcer son canal e-commerce

L’enseigne spécialisée dans les tubes et canalisations a vu ses ventes multipliées par quatre sur ce canal en 2020.

Le Groupe Frans Bonhomme a décidé de se renforcer sur le e-commerce. Il est vrai que, Covid oblige, le chiffre d’affaires de canal a été multiplié par quatre en un an pour atteindre près de 10 % du chiffre d’affaires total de l’enseigne spécialisée dans les tubes et canalisations en 2020.

Un seul et même compte

Ainsi, le distributeur va investir. Il va embaucher au cours de cette année des « animateurs digitaux » qui « assureront la formation des équipes commerciales et opérationnelles dès le second semestre. Et « des améliorations technologiques sont également prévues sur le site e-commerce afin de mutualiser les informations de l’ensemble des parties prenantes (fournisseurs, acheteurs, utilisateurs…) sur un seul et même compte. »

Cross-canal

« Dans notre secteur d'activité, le digital passera nécessairement par l'humain, explique dans un communiqué, Damien Buron, responsable marketing digital & e-commerce chez Frans Bonhomme. Il viendra enrichir la relation entre nos équipes et nos clients, en apportant des services vecteurs de valeur ajoutée et d'innovation. D'autre part, la complémentarité entre commerce physique et e-commerce est essentielle, surtout dans le BTP. La densité de notre maillage territorial et l'élargissement de notre offre nous permettent de proposer un parcours multicanal unique sur le marché. Nous poursuivons l'exécution de notre plan avec assiduité en ciblant des actions claires visant à améliorer l'accompagnement de nos clients et consolider notre stratégie digitale sur le plan de la data, de nos fonctionnalités transactionnelles et du prédictif ».