Frans Bonhomme lance un nouveau site e-commerce

Frans Bonhomme a de grandes ambitions sur le digital. L’enseigne de travaux public qui a vu son chiffre d’affaires sur ce canal grimpé de 1 % en 2019 à 23 % en 2022, espère arriver à 50 % d’ici à fin 2024. Pour y parvenir, elle a déjà « investi 10 M€ en trois ans et recruté une dizaine d’experts » d’après son président, Pierre Fleck. C’est dans ce contexte que Frans Bonhomme annonce le lancement de son nouveau site e-commerce. Et d’après Edouard Chabert, directeur marketing et grands comptes, il « apporte de nombreux avantages aux clients et fournisseurs du groupe. »



50 000 références

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on y trouve : une information enrichie sur les produits, ainsi que tous les documents techniques nécessaires aux clients lors de la réponse à leurs appels d’offres (FDS, FDES, Fiches techniques etc.) ; un moteur de recherche « intelligent » sur les 50.000 références produits que propose le groupe, ainsi que sur les produits complémentaires pour chaque projet et chaque chantier ; une vision 360 degrés sur les conditions commerciales, les historiques de commandes et les factures de nos clients ; une gestion différenciée des accès utilisateurs (compagnon, chef de chantier, acheteur…). Et enfin, des librairies techniques et des logiciels de dimensionnement pour les bureaux d’études et les services de prescription.

Adapter à chaque typologie de client

D’après l’enseigne, « ce nouveau site e-commerce répond aux besoins de chaque client, quelle que soit sa taille et son métier ». Ainsi, pour les artisans, « il permet un travail quotidien simplifié grâce notamment à un catalogue produits plus étoffé, un programme de fidélisation et un mode de livraison facilité. » Pour les PME et ETI, « il apporte plus de visibilité dans la gestion de leurs achats et dépenses liés à leurs chantiers et une meilleure maîtrise de leurs coûts. » Et enfin pour les grands groupes, « il permet une productivité accrue grâce à une connexion directe entre le site e-commerce de Frans Bonhomme et leurs systèmes d’achats. »