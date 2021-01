Frans Bonhomme bétonne son expertise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Les stratégies Supprimer Dans les agences Supprimer Point.P TP Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans les tubes et canalisations revendique aujourd’hui dispose de l’offre de produits béton « « la plus complète » pour les chantiers réseaux et d’infrastructures.

Plus d’un an après le rachat du réseau Point. TP (DMTP) et quelques mois après le changement d’actionnaires de référence et une recapitalisation de l’entreprise, Frans Bonhomme a repris sa marche en avant avec la mise en œuvre de son plan de transformation quinquennal, présenté sur Pollutec en 2018.

L’heure est à la spécialisation des points de vente et l’expertise autour d’un ou plusieurs métiers. Après l’adduction d’eau potable et l’assainissement, l’enseigne s’attaque au produit béton et annonce, dans un communiqué, disposer de « l’offre la plus complète » pour les chantiers Réseaux et Infrastructures. « Le Groupe a pour ambition de devenir un leader national avec un réseau de près de 400 points de vente dont 156 spécialisés dans les produits béton à destination des entreprises de Travaux Publics. »

A noter que début octobre 2020, l’enseigne a réalisé dans ses agences un inventaire des outils de manutention afin « d’identifier les besoins et garantir […] aux collaborateurs de travailler en toute sécurité. » Et le communiqué de préciser : « La manutention de produits béton nécessite la mise à disposition d’accessoires spécifiques notamment pour les chariots élévateurs, accessoires que tous les points de vente concernés ne possédaient pas ».

L’enseigne a ensuite « dispensé dès la fin de l’année » des formations notamment via des sessions de e-learning. « Aujourd’hui, l’évolution de l’offre produit, point d’entrée du plan de relance du Groupe, passe par l’expertise produits et métier de nos collaborateurs. Cette expertise est basée sur la connaissance des produits mais également sur la maitrise des risques liés à la manutention de ces produits pondéreux et parfois volumineux. La direction Sécurité environnement, en association avec nos partenaires, fournisseurs et avec la collaboration d’experts TP, a travaillé à un guide reprenant tous les risques identifiés lors du stockage, de la manutention et du transport de ces produits pour proposer des mesures de prévention adaptées et ainsi permettre d’évoluer dans un environnement de travail sécurisé tout en renforçant notre sens du service et du client » a expliqué, Alexandra David, le directeur sécurité et environnement de Frans Bonhomme.



