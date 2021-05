François Le Levier, directeur général en charge de l’activité Industriel & Logistique (I&L) en France de CBRE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée CBRE Supprimer France Supprimer Tertiaire Supprimer Valider Valider

François Le Levier est nommé directeur général en charge de l’activité Industriel & Logistique (I&L) en France pour CBRE, société de services et d'investissement en immobilier commercial. Il succède à Didier Malherbe qui a pris sa retraite, après 14 années à la tête de cette activité.

Parcours professionnel de François Le Levier

François Le Levier intègre CBRE en 1998 en tant que consultant. Il occupe différentes fonctions puis prend en charge l’Investissement Logistique en 2004.

Depuis 2018, il était à la tête d'une équipe spécialisée dans le conseil en cession ou acquisition d’actifs logistiques et directeur adjoint du département Industriel et Logistique de CBRE France. Il est nommé directeur général en charge de l’activité Industriel & Logistique (I&L) en France en avril 2021. François Le Levier intégrera à cette occasion le Comité de direction de CBRE France et reportera directement à son président, Fabrice Allouche.

Formation de François Le Levier

François Le Levier est diplômé de l’université de droit et de sciences politiques de Rennes (1994). Il est titulaire du master Management immobilier de l’Essec (2009) et d’un Certificate of Business Administration de l’Edhec (2019). Il est également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors.