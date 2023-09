François Guérin, PDG de CETIH, Entrepreneur de l’année 2023 pour la région Ouest.

Patron engagé pour un « capitalisme utile », pour reprendre ses propres termes, François Guérin, PDG du groupe CETIH à Machecoul (44), a reçu le 19 septembre le trophée d’Entrepreneur de l’année (31e édition) pour la région Ouest. Au cours de la cérémonie, qui se déroulait au Campus Audencia de Nantes, il a souhaité partager cette récompense avec les salariés de l’entreprise. « Ce prix est celui de l’histoire de Bel’M à CETIH et celui d’un nouveau modèle d’Entreprise à Mission », a-t-il témoigné. « Cela récompense le collectif, les 800 salariés actionnaires et un fonds de dotation philanthropique qui portent cette aventure et assurent l’indépendance et la pérennité de CETIH. En tant que président du collectif des Dirigeants Responsable et face à toutes les mutations en cours, je souhaite que ce prix soit aussi une incitation à entrainer de plus en plus d’entreprises dans cette transformation vers un capitalisme utile et responsable. ».

Un engagement écologique

Né d’une menuiserie artisanale devenue leader de la porte d’entrée sous la marque Bel’M, CETIH a diversifié ses activités dans les domaines de la menuiserie, pour les mettre au service de la rénovation énergétique. Le groupe développe aujourd’hui les marques de menuiseries Bel’M, Swao, Zilten, CID, Bignon ; Systovi, spécialisée dans le photovoltaïque ; Koov, pour les projets globaux de rénovation énergétique. Innovation responsable et écoconceptions sont déployées sur l’ensemble des activités avec pour objectif une réduction de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Une gouvernance sociale et sociétale

Voulant mettre son action au service de l’Humain, CETIH entretient également des relations responsables avec ses salariés. Ils travaillent ensemble sur les politiques de bien-être au travail, d’inclusion et de montée en compétence.

Depuis 2021, CETIH a adopté le statut d’Entreprise à Mission afin d’agir pour garantir son indépendance et un juste partage de la valeur avec ses collaborateurs. La gouvernance partagée entre les collaborateurs (33%), un fonds de dotation philanthropique Superbloom (35%) et des fonds d’investissements régionaux, spécialisés en transition énergétique et à impact (32%). Un modèle novateur que François Guérin souhaite voir faire école.