François Galmiche, directeur général de la division Tertiaire de SPIE Industrie et Tertiaire

Alors qu'il rejoint le groupe Spie en 2017, François Galmiche est nommé au poste de directeur général de la division Tertiaire de Spie Industrie & Tertiaire, filiale de SPIE France en juin 2021.

Parcours professionnel de François Galmiche

François Galmiche débute sa carrière chez Engie en 2002. Il rejoint Cofely Ineo en 2008 au poste de directeur d'agence, puis le groupe Spie en 2017.

Il y occupe le poste de directeur d’activités tertiaire et logement Ile-de-France au sein de la division Tertiaire, entre 2018 et 2017. En juin 2021, il est nommé directeur général de la division et devient membre du comité de direction de Spie France.

Formation de François Galmiche

François Galmiche est diplômé de l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique (2001) ainsi que de HEC Paris (2002).