Franck Taldu est nommé Responsable commercial et Proscreen France chez Mermet

Le spécialiste de la protection solaire nomme son nouveau responsable commercial.

Mermet, le concepteur et fabricant de tissus techniques performants pour équiper tous types de stores de protection solaire, vient de nommer un nouveau responsable commercial et Proscreen en la personne de Franck Taldu. Fort de son expérience commerciale dans le domaine du second œuvre du bâtiment, principalement dans les menuiseries, vérandas et pergolas, il occupe dès à présent cette fonction avec pour objectif de fidéliser et développer le périmètre commercial France et déployer la démarche de prescription Proscreen auprès des installateurs et distributeurs de stores et pergolas.