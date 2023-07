Franck Bruel, nommé président du directoire du Groupe Martin Belaysoud

Le nouveau président du Medef, Patrick Martin, a confié la direction opérationnelle de son groupe familial à Franck Bruel, un ancien directeur général d’Engie, Sonepar et Point.P. Ainsi, à compter du 11 juillet 2023, Franck Bruel est nommé président du directoire. Quant à Patrick Martin, il devient président du conseil de surveillance. « Depuis que j’ai pris la direction du Groupe, sa taille s’est multipliée par 21, explique Patrick Martin dans un communiqué. Je suis très fier du chemin que nous avons parcouru avec nos équipes. Nous sommes près de 3000 collaborateurs. Il est nécessaire d’encore renforcer sa direction opérationnelle pour assurer le meilleur avenir au groupe Martin Belaysoud, à ses salariés et à ses actionnaires… Le parcours professionnel remarquable de Franck Bruel explique à lui seul mon choix mais c’est aussi la proximité humaine que j’entretiens avec lui depuis bien longtemps, qui m’amène à lui confier la présidence de notre directoire en toute sérénité pour mener à bien notre ambitieux projet de développement responsable. J'ai hâte de travailler avec Franck, et l'ensemble des équipes du groupe, pour continuer à bâtir ensemble les prochaines étapes de notre développement, toujours dans le profond respect de l’ensemble de nos parties-prenantes. »