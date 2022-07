Urbanisme : Franck Boutté, Grand Prix à énergie positive

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Grand prix de l'urbanisme Supprimer France Supprimer Valider Valider

A l’occasion de l’édition 2022 de cette récompense décernée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le ministère en charge de la Ville et du Logement, le jury entendait émettre un message d’optimisme en privilégiant une personnalité porteuse de solutions. Ingénieur, expert du développement durable, Franck Boutté a convaincu par sa capacité à mêler action et réflexion.

Au générique de grands chantiers, aussi bien architecturaux qu’urbains, il est un nom qui apparaît souvent, pas très loin derrière celui du maître d’œuvre en chef. Dans le rôle du conseiller en conception durable, Franck Boutté a ainsi été mentionné aux côtés de Renzo Piano pour l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay, de Paul Andreu et Richez Associés pour la Cité municipale de Bordeaux ou de Sou Fujimoto, pour ses projets français de l’Arbre blanc de Montpellier ou du futur vaisseau Mille Arbres, à Paris.

A plus large échelle, il a œuvré avec les Britanniques de RSHP sur les secteurs parisiens de Bercy-Charenton ou de Maine-Montparnasse et sur la transformation des friches Five Babcock dans la métropole lilloise, avec l’agence AUC.

La reconnaissance des professionnels de la conception lui était déjà acquise. Elle vient d’être confirmée par les jurés du Grand Prix de l’urbanisme. Réunis le 29 juin dernier sous l’égide du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère en charge de la Ville et du Logement, ses membres ont choisi de décerner à l'ingénieur cette récompense qui lui sera remise en fin d’année.

Figure porteuse de solutions

Pour cette édition 2022, le jury présidé par la Directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), Stéphanie Dupuy-Lyon, entendait envoyer un signal positif. Dans un univers de crises, il s’agissait de dépasser le constat pour mettre en avant une figure porteuse de solutions.

Le jury du Grand Prix de l’urbanisme 2022 • Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l’Aménagement, du logement et de la nature (DGALN), présidente

• Philippe Close, Maire de Bruxelles

• Paola Vigano, urbaniste et Grand Prix de l’Urbanisme 2013

• Eric Bazard, président du club Ville Aménagement

• Alain Bourdin, professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris et directeur de la Revue internationale d’urbanisme

• Fabienne Boudon, Particules, lauréate Palmarès des jeunes urbanistes 2018

• Gérard Penot, urbaniste et Grand prix de l'urbanisme 2015

• Caroline Poulin, l'AUC, Grand prix de l'urbanisme 2021

• Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca

• Marie-Douce Albert, journaliste au Moniteur

• Emeline Cazi, journaliste au Monde

• Aurélie Cousi, directrice chargée de l'Architecture, adjointe au directeur général des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication

Dans cette optique, sept figures de la fabrique urbaine avaient été présélectionnés lors d’un premier tour de discussions : des architectes et urbanistes praticiens, comme Pierre-Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler de l’agence TVK, Claire Schorter ou Simon Teyssou ; un urbaniste façon entrepreneur social, Nicolas Detrie, qui comme cofondateur de Yes We camp a été une figure pionnière de l’urbanisme transitoire ; la directrice générale l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), Dominique Alba ; le philosophe et chercheur en architecture Sébastien Marot et donc, Franck Boutté, fondateur en 2007 de l’agence de conception et ingénierie qui porte son nom.

Ce dernier a alors remporté les suffrages en raison de sa capacité à croiser action et réflexion, à établir une méthodologie sans nier les contraintes particulières du contexte et à envisager le projet avec l’approche la plus transversale possible.

Né en 1968 à Boulogne-sur-Mer, Franck Boutté avait dès le départ choisi la transdisciplinarité. Ingénieur civil diplômé des Ponts et Chaussées en 1992, il a aussi été formé à l’architecture en suivant les enseignements de l’école de Belleville. Très vite, il a eu à s’intéresser aux domaines encore émergents de la performance énergétique des bâtiments et plus largement de qualité environnementale dans la construction.

Contre la «tyrannie du bien»

Depuis lors, il a travaillé avec de nombreux architectes en plaidant pour une prise en compte des enjeux écologiques dès les premières étapes d’élaboration des projets. Pour lui, l’environnement doit être inscrit «dans l’ADN même» des bâtiments en devenir.

Puis dès la fin des années 2000, il a œuvré à faire passer l’exigence à plus vaste échelle, en prônant une conception vertueuse des territoires dans leur ensemble. Il s’est alors montré critique envers le modèle des écoquartiers, selon lui, trop souvent pensés comme de simples juxtapositions d’édifices durables mais inaptes à faire ville.

Capable, avec son équipe, de dispenser des conseils en climatique, en aéraulique, en photovoltaïque et de mettre les projets en conformité avec toutes les RT successives, Franck Boutté assure cependant ne pas avoir le culte de la performance.

En 2009, dans une interview filmée pour le Pavillon de l’Arsenal, il mettait ainsi en garde contre une «tyrannie du bien». A force de réglementations et de calculs, des villes optimales sur les tableaux Excel pouvaient sans doute émerger mais, affirmait-il, les gens n’auraient aucunement envie d’y habiter.

Intervenant sur des sujets complexes, de haute technicité, Franck Boutté est conscient de son devoir de pédagogie. Dans son autobiographie scientifique, rédigée à l’attention du jury du Grand prix, il note ainsi : «les questions de transitions, d’énergie, de carbone sur lesquelles j’interviens sont difficiles à appréhender et à représenter. C’est une des spécificités de l’approche que j’ai construite à l’agence : rendre visible l’invisible, par la parole, le texte et le dessin.» En le plaçant cette fois en tête du générique, cette récompense lui donne une occasion de diffuser encore un peu plus largement le message.