Franck Bernigaud, décoré de la Légion d’honneur

Le président de la FDMC a reçu les insignes des mains de Guy Sidos, pdg du Groupe Vicat, en présence notamment de Fabio Rinaldi (BigMat), Yves Martin-Delahaye (Gedimat-Gebois), Patrick Bourdon (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) et Nicolas Godet (dg de Point.P).

C’est à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le 11 mai dernier et rassemblant une cinquantaine personnes dans le Salon des Aigles de l’Hôtel de Crillon, que Guy Sidos, pdg du Groupe Vicat, a remis, à titre civil, les insignes de chevalier de la légion d’honneur à Franck Bernigaud, le président de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC).

Un long engagement syndical

Au cours de la cérémonie, Guy Sidos est revenu sur le parcours de l’ancien codirigeant de BigMat Béréziat et plus particulièrement, sur son engagement syndical au sein des diverses instances de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM), ancien nom de baptême de la FDMC. Régionales d’abord où il a occupé successivement les fonctions de président du Syndicat interdépartemental Ain / Saône et Loire des négociants en matériaux de construction et président de la Chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et bois de la région Rhône-Alpes / Auvergne. Puis au niveau national au sein de la commission sociale de la Fédération. En tant que président de cette commission, il a conduit notamment les négociations autour du pacte de responsabilité et de la nouvelle convention collective du négoce des matériaux de construction et à la formation. Il a aussi piloté un référentiel sur la pénibilité, commun aux deux branches. C’est en 2016 que Franck Bernigaud est élu pour la première fois à la tête de la Fédération.

Une brochette de personnalités

Pour l'évènement, Franck Bernigaud était entouré de ses proches, des collaboratrices et collaborateurs de la FDMC et ainsi que de nombreuses personnalités du secteur. Etaient présents Fabio Rinaldi (président du directoire de BigMat), Géraud Spire (ex-président de la FNBM), Laurent Martin Saint-Léon (délégué général de la FDMC), Philippe Barbier (président de la CGI), Yves Martin-Delahaye et Frédéric Ondet (respectivement président du directoire et directeur général de Gedimat-Gedibois), Patrick Bourdon (directeur des relations extérieures de SGDB France), Nicolas Godet (dg de Point.P), Patrick Martin (pdg du groupe Martin Belaysoud et président délégué du Medef), Pierre Greco (dg de Starmat), Jean-Pierre Laherre (dg d’Ursa France)…