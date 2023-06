Franck Benier, directeur opérationnel de Gap Référencement

Trois ans après sa création par Jordan Khelifa, le réseau Gap Référencement, qui réunit des entrepreneurs experts de la menuiserie, connait une croissance étonnante : en un an, 30 nouveaux adhérents sont venus enrichir le collectif, qui compte désormais 55 membres et 75 points de ventes. Un développement qui en appelle un autre, celui de l’équipe de direction et l’arrivée de nouveaux collaborateurs.

Une recrue expérimentée

« Se structurer pour grandir », l’objectif est matérialisé par la création d’un poste de directeur opérationnel pour « professionnaliser ses compétences de développement, d’accompagnement, de formation et de communication auprès des adhérents mais également dans sa relation avec les fournisseurs ».

Pour occuper ces nouvelles responsabilités, les dirigeants de Gap Référencement ont recruté Franck Benier, 42 ans, dont plus de vingt années passées dans les secteurs de la menuiserie, de la fermeture et de la protection solaire, « Franck a travaillé pour et auprès d’entreprises de structures diverses (industriels, négoces, réseaux, …) et de tailles très différentes. Ses expériences lui ont procuré une excellente connaissance du marché, de ses acteurs et des produits. »

Poursuivre le développement

Franck Benier aura pour objectif de poursuivre la dynamique de développement du réseau, mission pour laquelle il collabore avec Eric Beyne, en charge de la direction commerciale depuis la création du réseau. En parallèle, il s’attachera à consolider les bases humaines et matérielles de l’équipe GAP référencement et à adapter les moyens de la structure en terme de communication pour le réseau et pour ses adhérents. Enfin, il mettra son expérience au profit d’un pilotage maîtrisé et d’une animation réseau « 5 étoiles » avec l’aide de Yannick Lionneton, responsable de l’animation du réseau.