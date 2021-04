Franciaflex relooke son store banne Felicia 2.0

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Franciaflex présente une nouvelle version de son store banne Felicia 2.0, pour répondre aux besoins actuels d’esthétisme, d’adaptabilité et de confort d’utilisation.

Le nouveau store banne Felicia 2.0 de Franciaflex renforce ses lignes modernes et son design épuré, avec une structure complète en aluminium : supports de pose, joues et barre de charge.

Le coffre et les bras du store sont proposés en quatre coloris RAL

en standard (blanc pur, ivoire clair, gris anthracite et brun gris). 100 % personnalisable, il se décline aussi dans un large choix de couleurs de laquage en satiné, toucher sablé ou aspect métal. Une vaste collection

de toiles acryliques ou micro-aérées, unies, rayées ou jacquard, permet d’harmoniser le store de terrasse avec les éléments de façade.

Le coffre de Felicia 2.0 est compact (225 x 285 mm) et peut ainsi s’adapter à de nombreuses configurations. De plus, il est intégral et protège ainsi efficacement la toile et le mécanisme contre les aléas climatiques. Pratiques, les supports de pose réversibles offrent la possibilité de l’installer de face ou au plafond. Il se déploie sur une largeur maximale de 5,92 m pour une tombée de 3,5 m. Facile d’utilisation, Felicia 2.0 est motorisé et compatible avec l’interface Well’com ou Somfy RTS/IO qui permet de piloter le store avec une télécommande. Il peut être équipé d’un automatisme vent/soleil. En option un lambrequin enroulable, Modul’Ombre, protège en cas de soleil rasant ou de vis-à-vis.

En option, des réglettes lumineuses à Leds avec variation de lumière sont intégrées sous le coffre et diffusent l’éclairage vers le centre de la terrasse. Peu consommatrices, elles ne consomment presque rien en énergie, ne dégagent pas de chaleur et se pilotent via une télécommande. Un variateur permet de régler l’ambiance lumineuse à tout moment et en fonction de ses besoins.